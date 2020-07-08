Фото: Олег Яровиков В июле жителей Башкирии ждет дополнительный выходной Фото: Олег Яровиков

31 июля в честь празднования Курбан-байрам жителей Башкирии ждет дополнительный выходной.

В этом году Курбан-байрам приходится на пятницу. Соответственно, можно будет отдохнуть сразу три дня подряд — 31 июля, 1 и 2 августа.

При этом продолжительность рабочего дня 30 июля будет сокращена на один час.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Башкирии нерабочих праздничных дней больше, чем в целом по России.

В дополнение к установленным в Российской Федерации праздникам в Башкирии имеется еще три праздничных дня.

По закону «О праздничных и памятных днях в РБ» нерабочими днями являются День Республики, отмечаемый 11 октября, а также мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам. Они в этом году пришлись на 24 мая и 31 июля, соответственно.