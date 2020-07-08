Фото: Валерий Шахов В Башкирии сотрудники негосударственных центров соцобслуживания получат по 25000 рублей Фото: Валерий Шахов

В Башкортостане работники негосударственных организаций, в которых имеются подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией, получат единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей.

Ранее на такую выплату могли рассчитывать только отдельные работники учреждений социального обслуживания, образования с круглосуточным пребыванием граждан, ГКУ здравоохранения «Республиканский дом ребенка».

Изменения в соответствующий указ опубликованы 8 июля на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

Согласно внесенным изменениям, устанавливается «единовременная выплата работникам, продолжающим осуществлять трудовую деятельность в течение 14 дней непосредственно по месту нахождения негосударственных организаций», получающим субсидии из республиканского бюджета, заключившим соглашения о ГЧП, концессионные соглашения «на оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании». Негосударственные организации должны находиться в условиях действия карантина или автономного режима работы (изоляции).

Так, с 18 апреля такая единовременная выплата устанавливается работникам стационарного отделения ООО «Центр социального обслуживания населения «Семья», расположенного в деревне Ирсаево Мишкинского района.

С 20 апреля — в стационарном отделении Центра социального обслуживания населения «Доверие-К», находящемся в селе Шарипово Кушнаренковского района.