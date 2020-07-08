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Проект маркировки туристической тропы водопада Гадельша победил на Всероссийском конкурсе

ОБЩЕСТВО
Фото: Елена Колоколова

Проект маркировки туристической тропы водопада Гадельша победил на Всероссийском конкурсе Фото: Елена Колоколова

Проект по маркировке туристической тропы к водопаду Гадельша «Волонтеры в деле» стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Об этом сообщил сибайский журналист Данил Абдулгазин.

Проект стал единственным из Республики Башкортостан, победившим в этом конкурсе. Он получил в качестве поддержки 213 тысяч рублей на организацию маркировки туристической тропы. В рамках проекта по всей тропе будут установлены указатели и баннеры со схемами.

Проект разработала заместитель директора по воспитательной работе Сибайской гимназии-интерната Марина Хилалова. Волонтеры команды «Аргымак» З. Ялманбетова, А. Абдисова, А. Аетбаева, А. Каримова, Г. Гарифуллина, Э. Усманова прошли обучение по проектированию.

Гадельша — крупнейший водопад Башкирии, находится в Баймакском районе, примерно в 20 километрах от с. Старый Сибай и печально известного Сибайского карьера, на восточном склоне красивейшего горного хребта Ирендык в верховье реки Худолаз. Трехкаскадный водопад Гадельша (Ибрагимовский) внесен в реестр памятников природы и является особо охраняемой природной территорией. Общая высота водопада — примерно 15 метров.

Водопад очень популярен у туристов, сюда приезжают целыми семьями, с детьми. Путь к водопаду довольно легок и доступен даже маленькому ребенку.

Лейла Аралбаева
Теги: туризм, волонтеры
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