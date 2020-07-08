Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.17 ↑

EUR 81.46 ↓

8 июля Среда

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
08.07.20: всего с COVID-19 - 5731, за сутки - 45 новых заражений. В стационарах - 416 человек
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе почтили память первого спикера парламента Башкирии и первого мэра Михаила Зайцева

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Госсобрания - Курултая РБ

Фото: пресс-служба Госсобрания - Курултая РБ

В Уфе на Аллее Славы Южного кладбища состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти первого председателя Государственного Собрания республики и первого главы администрации Уфы Михаила Зайцева, ушедшего из жизни ровно 10 лет назад – 8 июля 2010 года.

Возложить цветы к памятнику известного политического деятеля пришли Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, первый заместитель главы Администрации Уфы Салават Хусаинов, депутаты республиканского парламента и городского Совета, представители общественных организаций.

«Михаил Зайцев вошел в историю республики и ее столицы как талантливый руководитель, большой профессионал и новатор, – сказал Константин Толкачев. – Он заложил современные основы управления хозяйством миллионного города, а впоследствии и фундамент парламентаризма в республике. Под руководством Михаила Зайцева формировались основы деятельности Государственного Собрания на долгую перспективу. Его идеи, ключевые принципы работы использовали все его последователи как в парламенте, так и в городе».

Константин Толкачев отметил, что в 1995–1999 годах, когда Михаил Зайцев возглавлял Государственное Собрание, происходило само формирование высшего законодательного органа республики в новых постсоветских реалиях.

«Депутаты Государственного Собрания первого созыва под началом Михаила Зайцева выстроили механизм законотворчества практически во всех его звеньях, создали надежную правовую и методологическую основу для дальнейшей работы, – рассказал Константин Толкачев. – Не случайно наше Государственное Собрание первым среди законодательных органов российских регионов приняло законы, регулирующие важнейшие сферы общественных отношений. Принципиально важно, что республиканский парламент в условиях кардинальных перемен в экономике уделял большое внимание социальной политике. Жизнь подтвердила правильность выбранных тогда подходов».

Участники торжественного мероприятия вспоминали период работы Михаила Зайцева в Уфимском городском Совете, Администрации Уфы и Совете Федерации. О Михаиле Зайцеве было сказано много теплых слов как об авторитетном профессионале и честном, порядочном человеке, который отдавал выбранному делу всю свою энергию и талант.

«В историю Уфы Михаил Алексеевич Зайцев вошел как первый всенародно избранный мэр в постсоветской России. Уфимцы ему доверяли и уважали за честность, порядочность, открытость и готовность прийти на помощь. Эти же качества ценил в своем земляке и друге Мустай Карим», — отмечает внук народного поэта Башкортостана Тимербулат Каримов.

Справка. Зайцев Михаил Алексеевич (1938–2010 гг.) – советский, российский партийный и государственный деятель. Трудовую деятельность начал в 1956 году настройщиком на Уфимском электроламповом заводе.

В 1963–1975 гг. – секретарь Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ, секретарь комитета комсомола Уфимского авиационного института, инструктор организационного отдела Уфимского горкома КПСС, секретарь парткома Уфимского электролампового завода.

В 1975–1980 гг. – секретарь Орджоникидзевского райкома партии, заведующий отделом пропаганды и агитации Уфимского горкома КПСС.

В 1980–1991 гг. – председатель исполкома Кировского районного Совета Уфы, Уфимского городского Совета.

В 1992–1995 гг. – председатель Уфимского городского Совета народных депутатов – глава администрации Уфы.

В 1995–1999 гг. – Председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан.

Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике (1997–1999 гг.).

ИА «Башинформ»
Теги: память
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в бассейне банного комплекса нашли тело 6-летней девочки
В Башкирии в бассейне банного комплекса нашли тело 6-летней девочки. Трагический случай произошел в городе Мелеузе 4 июля. По предварительным данным пре
Будет жарко: Башкирию накроет субтропическое тепло
Текущая неделя по республике обещает быть жаркой, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра. «С распространением субтропического тепла фон температур буд
ВК «Урал» подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата России Мачеем Музаем
Волейбольный клуб «Урал» в соперничестве с отечественными клубами и командами Италии, Польши выиграл борьбу за лучшего бомбардира чемпионата России. Диаг
Житель Башкирии утопил своего знакомого в реке
Сибайский городской суд вынес приговор за убийство, совершенное несколько лет назад. По данным Объединенной пресс-службы судов РБ, в августе 2015 года на
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть