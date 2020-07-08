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На дороги Уфы для «борьбы» с жарой вышла 81 поливомоечная машина

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

На дороги Уфы для «борьбы» с жарой вышла 81 поливомоечная машина Фото: Олег Яровиков

По данным синоптиков, с распространением субтропического тепла в Башкортостане фон температур в ближайшие дни будет превышать норму на 4-7 градусов. К концу рабочей недели температура воздуха в ночные часы повысится от 14-19 градусов до 17-23 градусов, днем от 28-33 градусов до 31-36 градусов.

В условиях жары коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. На линиях работает 81 единица поливомоечной техники. Охлаждение водой позволяет избежать деформаций дорожного покрытия в жаркий период.

Кроме того, обильно поливаются водой городские цветники, клумбы, газоны, деревья. Эта работа в основном проводится в 08.00 часов утра и после 17.00 часов вечера, чтобы растения не получили ожоги в часы активного солнца, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Для мониторинга и оперативного реагирования на природные загорания, в том числе в городских лесах, созданы оперативные группы. Муниципальные пожарные патрулируют леса, используя квадрокоптер и мотовездеход. Последний способен проехать по труднодоступным для другой техники маршрутам и укомплектован всем необходимым для экстренного тушения обнаруженных возгораний и оказания первой помощи пострадавшим в случае необходимости.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство
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