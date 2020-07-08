Фото: Олег Яровиков Мэрия Уфы отчиталась: коммунальщики Советского района получили зарплату в полном объеме Фото: Олег Яровиков

На бойкот коммунальных служб Советского района Уфы отреагировали прокуратура и Гострудинспекция. Сотрудники надзорных органов навестили «Службу по благоустройству». Руководители предприятия отчитались, что за июнь 2020 года зарплата начислена в полном объеме.

«Выплата заработной платы работникам произведена в полном объеме. Премиальные выплаты составили от 16% до 32%, в соответствии с Положением о премировании, с учётом выработки по категориям. При этом руководство района всегда открыто для диалога с работниками. Проводятся разъяснения по порядку выплат заработных плат», — объяснил первый заместитель главы администрации Советского района Уфы Ильнур Идиятуллин.

В пресс-службе администрации столицы Башкирии напомнили, что сегодня в службе трудятся 220 человек, а недовольство высказывают несколько.

«Работа учреждения не приостанавливалась. Плановые работы по содержанию территорий Советского района продолжаются» — заверили в мэрии Уфы.

После прокурорской проверки и визита Гострудинспекции правовую оценку дадут как руководителю «Службы по благоустройству», так и коммунальщикам.