Фото: пресс-служба Росгвардии РБ Отдыхавший на берегу реки житель Башкирии нашел подозрительный предмет Фото: пресс-служба Росгвардии РБ

В Управление Росгвардии по Башкортостану поступило сообщение о том, что у деревни Карайганово в Ишимбайском районе найден подозрительный предмет.

Отдыхавший на берегу реки Белой мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.

Росгвардейцы установили, что обнаруженный предмет является учебным боеприпасом, опасности не представляет. Мину передали сотрудникам полиции для проведения проверки.