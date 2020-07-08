Фото: ИА «Башинформ» В МВД России предложили ввести изменения в водительские права и ПТС Фото: ИА «Башинформ»

В МВД России предложили изменить внешний вид водительских прав и ПТС. Как сообщает МВД медиа, проектом предполагается привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие законодательству РФ и нормам международного права.

Согласно документу, на водительских правах появятся надписи PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE. Также вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на машины спецсигналов.

Уточнен и перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС): должны быть внесены данные о мощности его двигателя и сроке госрегистрации для ТС, поставленных на учет на ограниченный срок.

Сейчас проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.