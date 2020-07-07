Ректором УГАТУ избран Сергей Новиков

















7 июля 2020 года состоялась конференция работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» по выборам ректора университета.

В соответствии с решением Аттестационной комиссии Минобрнауки РФ от 19 июня 2020 года на этот пост претендовали три кандидата: врио ректора, кандидат экономических наук, доцент Сергей Новиков; заведующий кафедрой стандартизации и метрологии, кандидат технических наук, доцент Эдуард Сафин и заведующий кафедрой автоматизации технологических процессов, доктор технических наук, профессор Рустэм Мунасыпов.

На выборах соблюдались все меры безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Это подчеркнул и руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин, присутствовавший на мероприятии в качестве почетного гостя. Также в качестве почётных гостей присутствовали управляющий директор ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» Евгений Семивеличенко и председатель Совета ректоров вузов РБ, ректор ФГБОУ ВО «БГПУ» им. М. Акмуллы Салават Сагитов.

В тайном голосовании на конференции работников и обучающихся университета приняли участие 111 делегатов. По его итогам ректором УГАТУ был избран Сергей Новиков. За его кандидатуру проголосовали 107 делегатов.