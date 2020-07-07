На Московском Сабантуе состоялась презентация проекта «Люди Башкирии»

4 июля в рамках ежегодного праздника «Московский Сабантуй-2020» состоялась онлайн-презентация проекта «Люди Башкирии». Он призван сплотить выходцев из республики, живущих за её пределами. О проекте рассказала его руководитель и идейный вдохновитель, депутат Госдумы РФ Инга Юмашева.

«Идея создать живое сообщество, которое объединяло бы наших земляков за пределами республики и создавало возможности для их самореализации появилась давно, больше 10 лет назад, когда я начала работать в Москве и стала заниматься тележурналистикой», — вспоминает руководитель сообщества «Люди Башкирии» Инга Юмашева.

По её словам, в силу профессии приходилось посещать много мероприятий, общаться с различными людьми, кого-то просить о помощи, кому-то помогать, временами не хватало опыта и просто тёплого общения с земляками.

«Тогда я впервые задумалась, что было бы здорово, если бы существовало сообщество наших земляков, где можно было бы получить поддержку и самому стать для кого-то полезным, взаимодействовать к обоюдной пользе. Спустя годы мне представилась возможность воплотить вместе группой единомышленников эту идею в жизнь — так появился проект «Люди Башкирии», — отметила Инга Юмашева.

Она подчеркнула, что основная цель объединения – это общение, развитие института наставничества, обмен опытом, взаимопомощь и поддержка выходцев из Республики Башкортостан, проживающих за пределами региона, а также продвижение имиджа республики в России и во всём мире.

«В этом отношении проект «Люди Башкирии» похож на землячество, но не в традиционном формате данной организации с характерными для неё органами правления, статусами и почётными регалиями. Люди собрались в горизонтальные коммуникации пофантазировать, спроектировать образ будущего, который станет путеводным ориентиром для всего сообщества. То есть им самим предстоит решать, из чего будет складываться деятельность нашего объединения и какое место каждый их них хотел бы в нём занять», — пояснила Инга Юмашева.

В проекте — люди разных профессий и поколений. Среди них — активные студенты разных вузов, молодые учёные, сотрудники Полпредства, спортсмены, представители бизнеса и культуры.

«Глава Башкирии Радий Хабиров и его дружная, слаженная, профессиональная команда очень многое сейчас делают для развития региона, — говорит руководитель сообщества. — В республике регулярно проходят крупные международные форумы разной тематики как в онлайн-режиме, так и в офлайн-формате. Всё больше людей узнают Башкортостан, проникаются симпатией и любовью к республике. Всех этих людей мы тоже с радостью ждём в нашем сообществе.

Инга Юмашева добавила, что недавно, пока в стартовой версии, появился свой сайт — ЛЮДИБАШКИРИИ.РФ. Разработкой сайта и логотипа занимались башкирские студенты, вдохновлённые общей идеей сообщества. В их числе дочь нашего земляка — известного скульптора Салавата Щербакова Анастасия. На сайте можно узнать информацию о проекте и присоединиться к команде.

«Мы ждём в рядах нашего коллектива не только тех, кто приехал из Башкирии, но и всех, кто любит Башкирию, у кого там друзья или родственники, кого связывают с республикой проведённые там годы жизни или же просто незабываемое путешествие, кто хочет реализовать там бизнес-проект или кому интересна башкирская культура. Девиз нашего проекта: Башкирия не в паспорте, а в сердце», — заявила она.

Сейчас общими усилиями у нас разработана полная версия дорожной карты на 5 лет, сформулирована миссия проекта. Мы создали канал на YouTube, планируем завести группы в соцсетях.

«Скоро наша цифровая экосистема будет включать в себя не только коммуникационные площадки, но и различный культурно-познавательный и развлекательный контент», — убеждена Инга Юмашева.

Говоря о перспективах, руководитель проекта «Люди Башкирии» сообщила о намерении объединить выходцев из республики не только в регионах России, но и в будущем по всему миру, создать глобальное сообщество со своими штаб-квартирами в разных городах, формат онлайн-общения подкрепить общими слётами и мероприятиями.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране, запланированный на 4 июля в музее-заповеднике «Коломенское», праздник Сабантуй прошёл в онлайн-формате на сайте Автономии татар Москвы. В церемонии открытия приняли участие депутаты Госдумы РФ, представители Правительства Москвы, Полномочных представительств Республики Татарстан, Республики Башкортостан, политические, духовные и общественные деятели, представители разных видов спорта, культуры и бизнеса. «Московский Сабантуй» стал первым масштабным этнокультурным онлайн-событием в России.