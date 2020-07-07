Статистика COVID-19 в Башкирии: 48 новых подтвержденных случаев

В Башкирии за минувшие сутки зафиксировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Вместе с ними в регионе 5686 подтвержденных случаев.

По данным республиканского Минздрава, сегодня в больницах лечатся 416 пациентов с COVID-19. Из них 29 — в тяжелом состоянии, 7 человек на ИВЛ.

На амбулаторном лечении 1802 человека, у них легкая форма.

6 июля выписались 59 человек. Всего выздоровевших 3363. Новых случаев смерти не зафиксировано.

Внебольничных пневмоний за минувшие сутки — 156 случаев. Все эти пациенты обследуются на коронавирус, отметили в Минздраве. Выписано 79 пациентов, болевших пневмонией.