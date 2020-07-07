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07.07.20: всего с COVID-19 - 5686, за сутки - 48 новых заражений. В стационарах - 416 человек
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Статистика COVID-19 в Башкирии: 48 новых подтвержденных случаев

ОБЩЕСТВО

В Башкирии за минувшие сутки зафиксировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Вместе с ними в регионе 5686 подтвержденных случаев.

По данным республиканского Минздрава, сегодня в больницах лечатся 416 пациентов с COVID-19. Из них 29 — в тяжелом состоянии, 7 человек на ИВЛ.

На амбулаторном лечении 1802 человека, у них легкая форма.

6 июля выписались 59 человек. Всего выздоровевших 3363. Новых случаев смерти не зафиксировано.

Внебольничных пневмоний за минувшие сутки — 156 случаев. Все эти пациенты обследуются на коронавирус, отметили в Минздраве. Выписано 79 пациентов, болевших пневмонией.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, пневмония
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