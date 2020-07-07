В Башкирии мужчин, впервые вступающих в брак, больше чем женщин

В республике мужчин, впервые вступающих в брак, больше чем женщин, подчеркнули в Башкортостанстате. Так, в целом за 2019 год в Башкирии официально зарегистрировали свои отношения немногим более 25 тысяч пар. Это примерно на 300 меньше, чем в 2018 году.

Впервые в брачный союз вступили около 18,2 тысячи мужчин (72,6%) и почти 17,4 тысячи женщин (69,3%). Общий коэффициент брачности (количество браков на тысячу человек населения) по Башкирии составил в прошлом году 6,2.

Для сравнения: в 2018 году этот показатель равнялся 6,3.

Как сообщили статистики республики, 60-65% браков ежегодно регистрируются во втором полугодии,

Традиционно меньше всего свадеб приходится на май. И, наоборот, самыми популярными месяцами для проведения свадеб являются все летние месяцы и сентябрь.

В прошлом году чаще всего женились в возрасте от 20 до 34 лет.

По сравнению с предшествующими десятилетиями в регионе значительно снизилось число ранних браков.

Так, если в 1990 году в брак вступили 1356 несовершеннолетних девушек и 226 юношей до 18 лет, то в 2019-м до 18 лет вышли замуж 162 девушки, женились семь юношей.

Средний возраст вступления в первый брак в прошлом году составил в республике 26,4 лет для женщин и 28,7 лет для мужчин. В возрасте 60 лет и старше в брачный союз вступили 700 мужчин и 424 женщины. Это на 1,6% и 10,7% соответственно больше, чем в 2018 году.

Между тем, в Башкирии в прошлом году у пар, находившихся в зарегистрированном браке, родилось почти 34 657 детей (83% в общем числе рожденных детей). Из них 17893 мальчика и 16764 девочки, резюмировали в Башстате.