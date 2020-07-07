Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об усилении ветра при грозах Фото: Ксения Калинина

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует жителей региона об ухудшении погодных условий. По прогнозу синоптиков, ночью с 7 на 8 июля ожидаются дожди и грозы, при грозах порывы ветра будут достигать до 17 м/с.

Сегодня днем прогнозируется 32-градусная жара. В среду, 8 июля, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.