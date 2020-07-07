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В Уфе прокуратура добилась приостановки работы частного детсада

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе прокуратура добилась приостановки работы частного детсада Фото: Ксения Калинина

Прокуратура Октябрьского района Уфы обратилась в суд с требованием запретить деятельность частного детского садика «Гусенок» в селе Нагаево. Надзорное ведомство выявило грубые нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Выяснилось, что детсад организован в частном трехэтажном коттедже с ежедневным пребыванием детей. В здании отсутствуют дымовые пожарные извещатели, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, отделочные материалы не прошли проверку на безопасность. Не разработан план эвакуации, нет необходимого количества эвакуационных выходов, а имеющиеся отделаны горючим составом.

Поэтому прокуратура района направила в суд исковое заявление о приостановке работы детсада до устранения нарушений, которое было удовлетворено.

Кроме того, сейчас следователи расследуют уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбужденное на основании материалов прокурорской проверки.

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура, дети, пожарная безопасность
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