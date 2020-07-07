Фото: Ксения Калинина В Уфе прокуратура добилась приостановки работы частного детсада Фото: Ксения Калинина

Прокуратура Октябрьского района Уфы обратилась в суд с требованием запретить деятельность частного детского садика «Гусенок» в селе Нагаево. Надзорное ведомство выявило грубые нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Выяснилось, что детсад организован в частном трехэтажном коттедже с ежедневным пребыванием детей. В здании отсутствуют дымовые пожарные извещатели, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, отделочные материалы не прошли проверку на безопасность. Не разработан план эвакуации, нет необходимого количества эвакуационных выходов, а имеющиеся отделаны горючим составом.

Поэтому прокуратура района направила в суд исковое заявление о приостановке работы детсада до устранения нарушений, которое было удовлетворено.

Кроме того, сейчас следователи расследуют уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбужденное на основании материалов прокурорской проверки.