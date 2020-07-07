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В администрации Уфы назначили нового начальника управления по опеке и попечительству

ПОЛИТИКА
Фото: Администрация Уфы

В администрации Уфы назначили нового начальника управления по опеке и попечительству Фото: Администрация Уфы

В уфимской администрации озвучили новое кадровое назначение. На вакантное кресло начальника управления по опеке и попечительству предложили кандидатуру Ларисы Ольте. Специалист уже семь лет трудилась в структуре мэрии столицы Башкириии возглавляла отдел семейного устройства детей-сирот, сообщил вице-мэр Уфы Салават Хусаинов.

Напомним, неделю назад пост начальника управления по опеке и попечительству покинула Татьяна Квасникова. Причиной увольнения послужил профессиональный рост, а именно переезд в Москву.

ИА «Башинформ»
Теги: управление по опеке и попечительству, Лариса Ольте
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