Фото: Администрация Уфы В администрации Уфы назначили нового начальника управления по опеке и попечительству Фото: Администрация Уфы

В уфимской администрации озвучили новое кадровое назначение. На вакантное кресло начальника управления по опеке и попечительству предложили кандидатуру Ларисы Ольте. Специалист уже семь лет трудилась в структуре мэрии столицы Башкириии возглавляла отдел семейного устройства детей-сирот, сообщил вице-мэр Уфы Салават Хусаинов.

Напомним, неделю назад пост начальника управления по опеке и попечительству покинула Татьяна Квасникова. Причиной увольнения послужил профессиональный рост, а именно переезд в Москву.