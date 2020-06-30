Фото: Олег Яровиков В Уфе уволилась начальник городского управления по опеке и попечительству Фото: Олег Яровиков

Начальник уфимского управления по опеке и попечительству Татьяна Квасникова оставила свой пост. Об этом на оперативном совещании в администрации столицы Башкирии сообщил вице-мэр Салават Хусаинов. Он уточнил, что специалист переезжает в Москву.

«Мы все прекрасно знаем Татьяну Юрьевну. Это человек с большим сердцем. Под ее руководством управление добилось высоких результатов, как на федеральных, так и на республиканских площадках. Но, самое главное — при ее взаимодействии наши детишки обрели новые семьи. За это Вам отдельная благодарность», — сказал Салават Хусаинов.

Также Антон Тристан избавился от приставки и.о. начальника управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы и утвержден на данной должности.