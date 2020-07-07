В Уфе победителям акции голосования по Конституции вручили 42 путевки в санатории

Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"



Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Уфе подвели итоги розыгрыша призов в рамках акции, проходившей в день голосования по поправкам в Конституцию России. Участниками стали 240 тысяч работников 35 крупнейших организаций республики. Сотрудники предприятий получили флаеры со специальным номером и QR-кодом. На своем избирательном участке они опустили купон в специальный брендированный ящик акции. Победители были определены 6 июля с помощью генератора случайных чисел с прямой трансляцией процедуры. В итоге было разыграно 42 путевки в здравницы Башкортостана и главный приз – автомобиль «УАЗ Патриот». Награждение прошло в рамках регионального партийного проекта «Единой России» «Открой республику».

«Это уже известная практика по опыту Москвы, когда люди, выполняя свой гражданский долг, получают определенные бонусы от спонсоров», — прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Председатель Госкомтуризма Салават Нафиков сообщил, что победители получили сертификаты в размере 50 тысяч рублей на отдых в санаториях «Якты-Куль» и «Павловский парк».

Главный приз – автомобиль «УАЗ Патриот» достался сотруднику ООО «БашРТС» Андрею Сайкину.

«Торгово-промышленная палата Башкортостана взяла на себя дополнительные затраты. Поскольку на выигрыши существует обязательный налог, мы решили не обременять победителя и взять налоговую нагрузку по автомобилю на себя», — сказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

В день розыгрыша призы вручались представителям предприятий для передачи подарков в своих трудовых коллективах.