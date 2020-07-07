Фото: Телеканал UTV Под Уфой ﻿«погибает» озеро: местные жители бьют тревогу Фото: Телеканал UTV

В поселке Михайловка под Уфой «погибает» озеро. Местные жители бьют тревогу. По их словам, всему виной засыпка озера «Парниковое», сообщает телеканал «UTV».

Как рассказывают местные жители, озеро претерпевает такие изменения уже несколько лет. Отмечается, что на месте озера еще до войны был карьер, где добывали глину. Позже его затопило родниками, которые пробились через почву. Сегодня водоем потерял не только площадь, но и фауну: раньше прилетали цапли, жили ондатры, рыба была — ловили карасей. Сейчас здесь до сих пор живут утки, выводят утят.

﻿По словам местных жителей, засыпка озера началась в начале 2000-ых. Как считает Николай Панченко, это сделал местный бизнесмен, которому было нужно расширить свои владения. «C помощью администрации Уфимского района изменили береговую линию этого озера в сторону уменьшения. Когда границу провели по воде, он стал засыпать водоем. От озера осталась одна треть где-то. Это прямое нарушение статьи 102 Земельного кодекса. Там написано: на земле, покрытой водной гладью, не формируются строительные участки. Но, имея какие-то связи в администрации, он это сделал», — рассказал Николай Панченко.

Сообщается, что по данным публичной кадастровой карты, площадь водоема превышала пять тысяч квадратных метров — немного меньше футбольного поля.

После засыпки родников уровень воды упал и в колодце на участке Николая Панченко. Он признается, что ему уже нечем поливать огород, поэтому урожая в этом году не будет. Письма в разные инстанции никакого результата не дали. «В МВД Башкирии мы обращались. В возбуждении уголовного дела нам отказали. В Министерстве экологии дали такой ответ: "Факт откачки воды из пруда имеет место, но кем конкретно производилась откачка, Управлению установить не удалось". Вот еще один ответ: "Установить виновных лиц в совершении правонарушения не предоставилось возможным"», — ﻿сообщил Николай Панченко.

Телеканал сообщает, что ﻿комментарий самого бизнесмена, который владеет местным Парком отдыха, получить не удалось. Суд нарушений в сделке с землей вокруг озера не нашел. В материалах дела указано, что были проведены общественные слушания — люди проголосовали за изменение генплана поселка.

Подобных случаев в Башкирии немало, признается эколог Александр Веселов. По его мнению, в некоторых случаях закон отодвигают на второй план.

«С проблемой застройки берегов водных объектов в республике приходится сталкиваться часто. Особенно по жалобам жителей. Действительно, маленькие населённые пункты, как правило, имеют один или два пруда или небольших озера. На самом деле органы местного самоуправления отдают, как правило, такого рода объекты под застройку. Так скажем, своим людям. По большой просьбе «больших» людей», — ﻿председатель Союза экологов РБ Александр Веселов.