В Башкирии в год эстетики в селах меняют заборы и восстанавливают клумбы

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии





Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии

В Башкирии продолжается благоустройство территорий, проводимое в рамках Года эстетики населенных пунктов.

Преображение городов и сел республики включает в себя ремонт и устройство новых заборов, газонов, тротуаров, освещения, а также проведение субботников.

Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ, на данный момент в целом по республике отремонтировано 163 километра заборов. Заборы, находящиеся вдоль красных линий, уже приобретают единый стиль.

«Одновременно меняется и внешний облик газонов. В 26 муниципалитетах Башкирии проведен ремонт и заложены новые газоны на площади, превышающей 128 тысяч квадратных метров. Обновлены и восстановлены клумбы как на центральных улицах, так и во дворах, — добавили в пресс-службе ведомства. — Не остаются без внимания и тротуары. На сегодняшний день отремонтировано 23 км тротуаров».

Еще одно направление Года эстетики населенных пунктов — проведение еженедельных Дней чистоты, в которых участвуют все города и районы Башкирии. Участниками таких экологических субботников стали более 700 тысяч человек. Собрано и вывезено на данный момент более 17 тысяч тонн мусора.

«Особое внимание в Год эстетики населенных пунктов уделялось благоустройству мест славы и почета, — отметили в Министерстве ЖКХ Башкирии. — В юбилейный год Победы реконструировано и отремонтировано более 350 памятников, обелисков, мемориалов славы».