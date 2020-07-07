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Набережную реки Белой в Уфе полностью откроют 1 августа

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Набережную реки Белой в Уфе полностью откроют 1 августа Фото: Ксения Калинина

В Доме республики 6 июля на онлайн-совещании «Час общественных пространств и жилищно-коммунального хозяйства» прошло обсуждение этапов благоустройства городских парков и набережной реки Белой. По данным пресс-службы главы РБ, идущие сейчас работы перед ГДК рядом со сквером «Дубки» завершат уже этой осенью, а 1 августа набережная реки Белой должна быть полностью открыта для горожан и гостей города.

«Мне и многим уфимцам очень понравилось, как благоустроили недавно открытый сквер возле фонтана «Танцующие журавли», – отметил Радий Хабиров. – Теперь там необходимо наполнить пространство содержанием: организовать тематические мероприятия и очень жестко пресекать всяческие поползновения по открытию несанкционированной уличной торговли».

В этом же году в Сипайлово заработает парк «Кашкадан», а к 1 сентября откроется долгожданный детский сад. Радий Хабиров поручил включить на 2021 год в республиканскую программу комплексного развития первичного медицинского звена строительство в микрорайоне новой поликлиники. В ближайшие два года планируется навести порядок в парках Баланово и Центральный в Дёмском районе, на Тёплом озере в Инорсе.

«Необходимо также совместно с городскими властями вести благоустройство дворов и подъездов, продумать логистику движения транспорта и парковок на Набережной улице вдоль Уфимки», — сказал руководитель региона.

Затем участники онлайн-совещания обсудили варианты реконструкции улицы Октябрьской Революции в Уфе путём поэтапного проведения работ от улицы Цюрупы до проспекта Салавата Юлаева.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, глава РБ
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