В Башкирии за 18 млн рублей привели в порядок одну из самых загруженных улиц села Иглино
В Башкирии за 18 млн рублей привели в порядок одну из самых загруженных улиц села Иглино Фото: transport.bashkortostan.ru
В Башкирии, в селе Иглино дорожники закончили ремонт по улице Горького. По данным Госкомтранса РБ, они срезали старое покрытие фрезой, уложили новый асфальт, отсыпали обочину щебнем, установили два остановочных павильона и новые дорожные знаки, а также обновили металлические пешеходные ограждения. Финальным этапом стало нанесение дорожной разметки.
«Мы привели в порядок одну из самых загруженных улиц села, — сказал глава администрации Иглинского района Николай Самойленко. — Здесь каждый день проезжают сотни, иногда и тысячи машин, здесь же ходят пассажирские автобусы. Иглинцы очень рады, что теперь они ездят по новому, качественному асфальту».
Общая цена контракта составила 18 млн рублей. Дорожные работы в селе проходили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».