Фото: transport.bashkortostan.ru В Башкирии за 18 млн рублей привели в порядок одну из самых загруженных улиц села Иглино Фото: transport.bashkortostan.ru

В Башкирии, в селе Иглино дорожники закончили ремонт по улице Горького. По данным Госкомтранса РБ, они срезали старое покрытие фрезой, уложили новый асфальт, отсыпали обочину щебнем, установили два остановочных павильона и новые дорожные знаки, а также обновили металлические пешеходные ограждения. Финальным этапом стало нанесение дорожной разметки.

«Мы привели в порядок одну из самых загруженных улиц села, — сказал глава администрации Иглинского района Николай Самойленко. — Здесь каждый день проезжают сотни, иногда и тысячи машин, здесь же ходят пассажирские автобусы. Иглинцы очень рады, что теперь они ездят по новому, качественному асфальту».

Общая цена контракта составила 18 млн рублей. Дорожные работы в селе проходили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».