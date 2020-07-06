В Уфе начали устанавливать новые указатели к достопримечательностям

В историческом центре Уфы и на пешеходных зонах начали устанавливать современные указатели, которые помогут гостям Уфы быстро сориентироваться и найти удобный маршрут к театрам, музеям, паркам и другим достопримечательностям.

Об этом сообщил заместитель главы администрации Уфы Николай Фадеев на своей странице в Facebook.

Один из указателей появился на улице Коммунистической: на столбе размещены таблички с направлениями в сторону Гостиного двора, Башкирской государственной филармонии им.Х.Ахметова и Музея археологии и этнографии. На них, кроме названия, также указано расстояние до объекта.

По словам Николая Фадеева, туристическая навигация в Уфе будет развиваться, а ее будущее обсудили с председателем Госкомтуризма Салаватом Нафиковым.