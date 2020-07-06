Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии состоится марафон полезных советов Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 7 июля состоится марафон полезных советов.

Он продолжит мероприятия недели семьи.

С 12 до 20 часов по телефону 8-800-347-5000 жители республики смогут бесплатно проконсультироваться у профессионалов — психологов, врачей, логопедов, медиаторов.

С 12.00 до 13.00 Наталья Слободян проведет семейный час на тему «Гармоничные семейные отношения». С 13.00 до 14.10 Анна Сальманова ответит на вопросы по теме «Родительская школа», расскажет об адаптации ребенка к детскому саду и школе и о том, как поддержать ребенка в ситуации развода.

С 14.10 до 15.20 — Максим Беляев объяснит, что делать, если назревает конфликт с ребенком или супругом.

С 15.20 до 16.30 — Лена Калашникова ответит на все вопросы родителей по развитию речи.

С 16.30 до 17.40 у телефона будет дежурить Марина Латушкова, она расскажет об оказании первой помощи детям и профилактики травматизма детей дома и на улице.

С 17.40 до 18.50 Руслан Сайфуллин раскроет тайны мозга подростка, и о том, как научиться лучше понимать своего ребенка.

С 18.50 до 20.00 — Искандер Мустафин даст профессиональные советы о том, как безболезненно сдать с ребенком экзамены, как пережить трудный подростковый возраст и как принять первую любовь ребенка.