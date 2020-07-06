Башкирские врачи вернулись из служебной командировки в covid-госпитали КЧР

В Уфу вернулись 17 медиков из Башкирии, которые находились в служебной командировке в Карачаево-Черкесской республике. Они помогали своим коллегам организовать лечебный процесс в больницах, специализирующихся на лечении коронавируса.

По данным Росстата РФ, численность населения Карачаево-Черкесской республики составляет более 465 тысяч человек, в регионе работает 38 больниц.

Врачи из Башкирии обследовали Черкесскую ГКБ, Карачаево-Черкесскую РКБ, COVID-госпиталь «Северный», Усть-Джегутинскую центральную районную больницу, Карачаево-Черкесский противотуберкулезный диспансер, Правокубанскую участковую больницу и Карачаевскую ЦГРБ.

По информации регионального Минздрава, за все время работы группы специалистов с 16 июня 2020 по 5 июля 2020 года проконсультировано более 900 пациентов, проведено 525 компьютерных и рентгеновских исследований.

«Медики Башкортостана быстро и качественно сумели перестроиться в борьбе с коронавирусом, наработали определённый опыт. И им мы делимся с другими. За три недели в Карачаево-Черкессии наши врачи ежедневно консультировали по 120 пациентов, корректировали схемы лечения. Специалисты из Башкортостана читали лекции для сотрудников больниц КЧР по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, работали в «красной зоне», подсказывали, как лучше сделать «шлюзы» между "чистой" и "грязной" зоной. За время работы наших медиков число пациентов с covid-19 в Карачаево-Черкесской Республиканской клинической больнице уменьшилось с 276 до 42 человек. Отзывы жителей Карачаево-Черкесии — самые теплые. Это профессионализм плюс правильный настрой дают результаты. Сейчас наши врачи немного отдохнут и снова на работу, в свои поликлиники и больницы. Нам всем расслабляться ни в коем случае нельзя», — написал на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

«Так приятно оказаться дома! Хочется отдохнуть, наконец. После самоизоляции навещу родных. Это был бесценный опыт, мы переняли новые навыки от карачаево-черкесского народа. Стоит отметить, что врачи там ничуть не хуже, профессионалы высокой квалификации. Народ дружелюбный, хороший. В целом, из моих коллег никто не пожалел, что поехал», — сообщил студент 5 курса БГМУ, сотрудник РКБ им. Куватова Кирилл Кузнецов. Он работал в Городской клинической больнице Черкесска.

«Наши врачи принимали методическое участие в развертывании, наладке, функционировании госпиталей. Все вернулись довольные, здоровые. Через две недели, как только пройдет срок положенной самоизоляции, они приступят к работе на постоянном месте работы», — сказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

«Эпидемия развивается по другим законам, мы стоим на плато. Те ребята, которые сегодня вернулись из командировки, нужны в системе здравоохранения республики. Через два-три дня получим тесты, убедимся в том, что они здоровы, и они вернутся в систему ковид-госпиталей. Наши доктора честно выполнили свой долг, подтвердили доверие со стороны российского Минздрава: это и почетно, и накладывает дополнительные обязанности. Ребята получили награды и грамоты. Это новый опыт, который пригодится и нам», — сказал ректор БГМУ Валентин Павлов.

Руководитель группы, главный врач Белорецкой центральной районной больницы Евгений Кустов отметил, что все поставленные перед башкирскими врачами задачи выполнены.

«Сотрудники в составе группы — здоровы, температурящих нет. Ситуация была сложной, но не критической, управляемой. Все специалисты, которые поехали в служебную командировку, имели опыт работы и понимали, что надо делать. Доктора и руководство местного Минздрава, глава республики принимали корректные решения», — отметил он.

«Стандарты оказания медпомощи и СанПины РФ едины для всей страны, и их выполнение для профилактики коронавирусной инфекции идентичны. Также организовали шлюзы, разъединили потоки, использовали средства индивидуальной защиты. Работали по шесть часов, иногда заступали дважды на смену, чтобы упорядочить работу. Трудились без выходных, были в командировке. Отрадно, что все мобилизовались, когда произошло осложнение ситуации с коронавирусом, и быстро смогли стабилизировать обстановку. Когда являешься свидетелем события, чувствуешь удовлетворение. Люди стали выздоравливать, показывать хорошую динамику КТ. В начале обстановка была такой же, как в Башкирии в начале апреля. Плотная работа в первые две недели дала свои результаты», — рассказала врач-эпидемиолог Нелли Мухаметова.

Врач-невролог клиники БГМУ Салават Умутбаев, который также был в служебной командировке, отметил, что все врачи, которые сейчас работают в госпиталях КЧР, настоящие герои.

«Многие коллеги работают по 2-3 месяца без выходных, не видя своих родных. Они отважно борются с коронавирусом», — сказал он.

Отметим, что врачи из Башкирии были удостоены государственных наград. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов вручил Руслану Гумерову, Салавату Умутбаеву, Евгению Кустову, Константину Золотухину звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии».