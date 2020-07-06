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В Уфе фитнес-клуб закрылся на дезинфекцию из-за контакта клиента с носителем COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе фитнес-клуб закрылся на дезинфекцию из-за контакта клиента с носителем COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе фитнес-клуб, расположенный в здании ТЦ «Мир», с 4 июля закрылся на дезинфекцию на две недели. Об этом в официальной группе в соцсетях сообщили представители администрации клуба.

Меры профилактики были приняты из-за того, что один из клиентов фитнес-центра контактировал с носителем коронавируса.

Посетителям напомнили о правилах посещения фитнес-клуба:

— требуется носить маску (рекомендуется менять ее каждые два часа). Заниматься физическими упражнениями допустимо без маски;

— необходимо пользоваться перчатками;

— соблюдать дистанцию 1,5 метра;

Отмечается, что гостям и сотрудникам с симптомами простуды и повышенной температурой тела вход запрещен.

Как сообщало агентство «Башинформ», согласно новой редакции указа главы РБ, с 22 июня при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил возобновилась работа фитнес-центров, за исключением находящихся в них саун.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, спорт, дезинфекция
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