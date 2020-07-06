Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности на территории Башкирии

Специалисты Гидрометцентра России предупреждают о высокой пожарной опасности в ряде регионов в связи с установлением жаркой сухой погоды. Так, 6-7 июля в Самарской, Оренбургской областях, Башкортостане прогнозируется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, говорится в метеорологическом прогнозе Гидрометцентра.

По данным региональной метеослужбы, в ближайшие дни на территории республики ожидается повышение температуры воздуха до +33 градусов. Местами возможны кратковременные дожди с грозами, ветер умеренный, при грозе порывистый.