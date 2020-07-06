Фото: Ксения Калинина «Несмотря на коронавирус»: в Башкирии падает смертность Фото: Ксения Калинина

Башкортостан — один их тех субъектов Российской Федерации, где смертность падает. Об этом 6 июля на оперативном совещании в правительстве РБ заявил глава республики Радий Хабиров.

«Несмотря ни на что: на коронавирус, на то, что из-за COVD-19 у нас улучшаются какие-то показатели, поскольку люди перестают обследоваться и боятся в больницы идти, и не могли ранее попасть по онкологии и прочее. По итогам пяти месяцев у нас смертность падает, хотя во многих других субъектах она растет. Это следствие проделанной работы, для нас нет ни одного участка, где погибают люди, где мы бы не занимались: пожары, ДТП, утопления, самоубийства, отравление алкоголем — вот и всё. Спокойная, слаженная работа команды. Просто об этом надо правильно рассказывать людям — это важнейший показатель, — сказал руководитель региона. — В итоге, по сути, спасаем крупные населенные пункты, по 1,5-2 тысячи человек каждый год спасаем. В прошлом году на 1600 человек меньше умерло, чем годом ранее».