В Благоварском районе в августе откроется библиотека нового поколения

В августе в Благоварском районе готовится к открытию Центральная модельная библиотека. Ремонтные работы ведутся с января текущего года в рамках национального проекта «Культура». Директор библиотеки Ангелина Шиль рассказала, что это будет совершенно иная библиотека с многофункциональными залами и локациями. Здесь будут модернизированные пространства для посетителей, в том числе с особыми потребностями. Читатели смогут получить доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати.

Модельная библиотека будет оснащена высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет» и точками доступа к «Национальной электронной библиотеке».

В Башкортостане до 2024 года в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» национального проекта «Культура» будет создано 20 библиотек нового поколения.