Представительство Башкортостана в Турции планируется открыть в августе
Официальное открытие представительства Башкортостана в Турецкой республике запланировано на август, сообщили в понедельник на оперативном совещании в правительстве регионе.
До этого времени «необходимо завершить всю бумажную работу», связанную с открытием представительства в Турции, заявил глава Башкортостана Радий Хабиров, чтобы «как только откроют границы можно уже было начать работать».
Как подчеркнул руководитель республики Радий Хабиров, интерес турецких бизнесменов к Башкортостану очень большой.
Соответственно, открытие представительства Башкортостана в Турции будет только способствовать налаживанию прочных, экономических связей между двумя республиками.
Кроме того, Радий Хабиров поручил Госкомитету РБ по внешнеэкономическим связям проанализировать работу еще одного, уже действующего официального представительства Башкортостана — в Австрии.