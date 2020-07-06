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Представительство Башкортостана в Турции планируется открыть в августе

ПОЛИТИКА

Официальное открытие представительства Башкортостана в Турецкой республике запланировано на август, сообщили в понедельник на оперативном совещании в правительстве регионе.

До этого времени «необходимо завершить всю бумажную работу», связанную с открытием представительства в Турции, заявил глава Башкортостана Радий Хабиров, чтобы «как только откроют границы можно уже было начать работать».

Как подчеркнул руководитель республики Радий Хабиров, интерес турецких бизнесменов к Башкортостану очень большой.

Соответственно, открытие представительства Башкортостана в Турции будет только способствовать налаживанию прочных, экономических связей между двумя республиками.

Кроме того, Радий Хабиров поручил Госкомитету РБ по внешнеэкономическим связям проанализировать работу еще одного, уже действующего официального представительства Башкортостана — в Австрии.

Галина Бахшиева
Теги: представительство, Турция
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