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В Башкирии на Инзерских зубчатках турист сорвался со скалы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии на Инзерских зубчатках турист сорвался со скалы Фото: Ксения Калинина

В Башкирии на Инзерских зубчатках турист сорвался со скалы. На место ЧП выехали спасатели.

По словам начальника Поисково-спасательного подразделения Госкомитета РБ по ЧС Игоря Окользина, спасателям пришлось обследовать все скалы, чтобы найти пострадавшего.

«Выяснилось, что мужчина — один из участников туристической группы, находясь на краю скалы, оперся на сушнину и соскользнул вниз. Пролетев около четырех метров, он смог зацепиться за уступ и зависнуть там. Другие члены группы смогли быстро разыскать верёвку и вытащить его наверх. Когда мы их обнаружили, вся группа находилась в лагере, а парень спал. После осмотра пострадавшего стало ясно, что необходима помощь медиков, и его надо вести в город» — сообщил представитель Госкомитета.

Туриста доставили в больницу.

Пока спасатели искали пострадавшего мужчину, они помогли выбраться из леса другой туристической группе.

«Мы услышали крики людей — кто-то заблудился. Что бы не тратить время, мы поделились на две группы: первая отправилась к упавшему, а вторая побежала на крики в лесу. Когда мы обнаружили кричавших, выяснилось, что трое туристов отстали от своей группы и заблудились», — сообщил Игорь Окользин, добавив, что спасатели вывели туристов на тропу, объяснив как идти дальше.

В выходные в районе хребта находилось около семи тургрупп — большинство из них не были зарегистрированы.

«Связь там есть не везде — если бы мы не услышали крики о помощи заблудившихся туристов, то 90 процентов, что завтра бы здесь были масштабные поисково-спасательные работы. А тот мужчина, что упал со скалы, родился в рубашке: если бы не зацепился за уступ, шансов выжить фактически не было. Из года в год со скал падают туристы, но все равно продолжают выходить на опасные участки и пополнять список «несчастных случаев», — отметили спасатели.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС, туризм
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