«Доплыв до буйков, он стал тонуть. Дежурившие на пляже спасатели вовремя заметили, что ребенку требуется помощь. Они вытащили подростка из воды, оказали первую помощь и передали родителям», — сообщили в Управлении.

Школьник отдыхал на берегу озера Теплое вместе с родителями. Пока взрослые находились в беседке, мальчик решил искупаться.

В Уфе вечером 5 июля сотрудники Поисково-спасательного отряда города предотвратили гибель подростка. По данным пресс-службы столичного Управления гражданской защиты, 12-летний мальчик чуть не утонул на официальном пляже «Райский берег».

В Уфе 12-летний мальчик едва не утонул в озере Фото: Ксения Калинина

Ксения Калинина

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