Фото: Ксения Калинина В Башкирии в ближайшие три дня будет жарко и дождливо Фото: Ксения Калинина

В Уфе утром 6 июля наблюдается высокая влажность – до 95% — город накрыл густой туман. По данным МЧС РБ, на отдельных участках автодорог из-за тумана видимость составляет 500-1000 метров. В этот день местами по региону пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в светлое время суток составит +27,+32 градуса.

Во вторник, 7 июля, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +13,+18, днем +26,+31.

В среду, 8 июля, по данным синоптиков, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +15,+20, днем +28,+33.