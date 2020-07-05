В Уфу прибыл вывозной авиарейс из Китая

В международный аэропорт «Уфа» прибыл рейс SU 1258 авиакомпании «Аэрофлот», следующий по маршруту Шанхай-Москва-Уфа-Новосибирск. Из Китая на родину вернулись 17 жителей республики и 24 граждан соседних регионов.

Вывозной рейс был обслужен в Терминале 2. Таможенный и пограничный контроль пассажиры прошли в аэропорту Шереметьево. В Уфе им провели термометрию, также специалисты Роспотребнадзора по РБ вручили туристам Постановления об обязательном соблюдении двухнедельного режима самоизоляции по месту пребывания. Для жителей республики в терминале был организован медицинский пункт для сдачи анализов на наличие коронавирусной инфекции. Власти Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Челябинской и Самарской областей организовали для своих граждан автобусную перевозку в регионы.

34 транзитных пассажира тем же рейсом вылетели дальше в Новосибирск.