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5 июля Воскресенье

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04.07.20: всего с COVID-19 - 5543, за сутки - 46, выздоровели - 3261. Пневмонии: всего - 10667, за сутки - 213
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В Башкирии значительно сократилось число госпитализированных с коронавирусом

ОБЩЕСТВО

По данным на 5 июля число находящихся в стационарах больных с подтвержденным диагнозом коронавирус составило 388 человек. Это значительно меньше показателей недельной давности. Также снизилось число пациентов в тяжелом состоянии (26 человек), а число тех, кому необходим аппарат искусственной вентиляции легких, составило всего 7 чел.

На амбулаторном лечении находится 1798 жителей Башкирии. За последние сутки в республике было выявлено 48 новых больных с коронавирусом. Данный показатель уверенно снижается уже вторую неделю.

ИА «Башинформ»
Теги: госпитализация
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