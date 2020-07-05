В Башкирии значительно сократилось число госпитализированных с коронавирусом

По данным на 5 июля число находящихся в стационарах больных с подтвержденным диагнозом коронавирус составило 388 человек. Это значительно меньше показателей недельной давности. Также снизилось число пациентов в тяжелом состоянии (26 человек), а число тех, кому необходим аппарат искусственной вентиляции легких, составило всего 7 чел.

На амбулаторном лечении находится 1798 жителей Башкирии. За последние сутки в республике было выявлено 48 новых больных с коронавирусом. Данный показатель уверенно снижается уже вторую неделю.