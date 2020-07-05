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С 6 по 12 июля в Башкирии пройдет Неделя семьи

ОБЩЕСТВО

С 6 по 12 июля в Башкирии будет проходить Неделя семьи. Тематическая неделя приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который традиционно отмечается в России 8 июля. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ предлагает насыщенный план мероприятий.

Так, 6 июля Неделе семьи даст старт знакомый и полюбившийся многим жителям республики «Семейный бумеранг доброты». Акция соберет детские товары, которые разойдутся по семьям, где одновременно родились двое и более детей, а также семьям с детьми с разницей в возрасте от 1 до 4 лет, многодетным семьям. Сбор товаров осуществляется в центрах «Семья» Республики Башкортостан.

7 июля продолжит тематическую неделю Марафон полезных советов. С 12.00 до 20.00 по телефону 8800-347-5000 специально приглашенные психологи Уфы дадут консультации по вопросам воспитания детей, детско-родительских и супружеских отношений.

Республиканская акция, которая станет основным мероприятием 8 июля, будет во благо семейного бюджета! Называется она #семьяэтовыгодно. Акция организована совместно с Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. Участниками акции станут около 260 торговых представителей и индивидуальных предпринимателей из 37 муниципалитетов республики.

«Семейный тур по Башкирии» 9 июля намерен обратить внимание жителей республики, и особенно многодетных семей, к популярным туристическим маршрутам по республике и подсказать, как грамотно подобрать тур за разумные деньги.

10 июля пройдет республиканская акция «Безопасная дорога – счастливая семья». Это акция организовано совместно с ГИБДД по РБ. Во время акции участником дорожного движения будут вручаться флаеры с полезной информацией и с пожеланием соблюдать правила дорожного движения.

В календаре семейных мероприятий 11 июля значится акция «Место встречи – центр «Семья». В День открытых дверей в центрах «Семья» с 12.00 до 15.00 будут работать консультативные площадки, творческие и познавательные мастер-классы, культурно-развлекательные площадки с обязательным соблюдением противоэпидемических норм или дистанционно.

И завершится Неделя семьи 12 июля интернет-конкурсом «Семейный пикник», который расскажет о том, как прекрасно проводить досуг в кругу семьи. В этот день желающим принять участие в конкурсе предлагается на личной страничке в Инстаграм разместить фотографию, сделанной в кругу семьи на пикнике в 2020 году с хештегом #Семейный_пикник2020. Победителя ждет приз — набор для пикника.

Сергей Николаев
Теги: Башкирия, неделя семьи
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