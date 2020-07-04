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Медсестра из Стерлитамака попала в Список памяти врачей

ОБЩЕСТВО
Фото: Список памяти

Медсестра из Стерлитамака попала в Список памяти врачей Фото: Список памяти

﻿Медсестру из Стерлитамака включили в «Список памяти» российских медработников, погибших во время пандемии COVID-19. На сегодняшний день в нём указаны более 500 медиков из разных регионов страны.

Операционная медсестра Флюра Азельгариева в возрасте 57 лет скончалась 25 мая. Медсестра стала 15-й в списке умерших от инфекции.

﻿Ранее ﻿«Башинформ» сообщал, что в начале мая в Подмосковье от новой коронавирусной инфекции скончался 28-летний врач из Уфы, терапевт поликлиники №3 Егорьевской ЦРБ Наиль Саматов.

В апреле от COVID умерла 56-летняя медсестра Белебеевской центральной районной больницы Елена Никанорова. Женщина работала в детском отделении ЦРБ, но из-за нехватки сотрудников была переведена на работу в приемный покой больницы, куда начали поступать пациенты с пневмонией. У нее был сахарный диабет. Смерть медика от КВИ подтвердил ﻿региональный Минздрав. Как рассказал «Новой газете» один из создателей сайта памяти медработников Алексей Эрлих, данный список «неверифицированный». О смерти медработника обычно сообщают родственники или коллеги. Чтобы внести имя в «Список памяти», необходимо заполнить форму на сайте и оставить контакты для обратной связи для уточнения информации.

Вероника Нигматуллина
Теги: Список памяти врачей
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