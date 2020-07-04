Фото: Ксения Калинина В Башкирии на выходных синоптики прогнозируют дождь и грозы, на юге +32 градуса Фото: Ксения Калинина

В Башкирии синоптики сообщили о погоде на выходных.

4 июля ожидается местами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30.

5 июля прогнозируются кратковременные дожди, днем грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах ожидается шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 27 до 32 в южных районах.

6 июля пройдут дожди, днем грозы. Ветер слабый, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 27 до 32.