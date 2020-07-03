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В Уфе прошел праздничный салют в честь присвоения городу почетного звания

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Уфе на площади Ленина состоялся 10-минутный праздничный салют в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». Всего было произведено более 800 залпов, сообщили в мэрии.

Указ президента России о присвоении звания 20 российским городам был подписан 2 июля. Уфа и Башкирия собрали самое большое количество подписей граждан в поддержку этой идеи — более 1,2 миллионов.

ИА «Башинформ»
Теги: салют, звание
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