Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В Башкирии запускают новую интерактивную систему «Карта заботы» Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Партия «Единая Россия» в Башкортостане запускает интерактивную систему «Карта заботы». Новая программа поможет оказывать адресную помощь жителям республики. Проект «Наша забота» при региональном исполкоме «Единой России» продолжит деятельность после пандемии по усовершенствованной системе. Об этом заявил руководитель регионального исполкома Партии Рустем Ахмадинуров сегодня, 3 июля, во время рабочего заседания.

«За время пандемии Партией выполнена огромная работа: наш колл-центр получил порядка 90 тысяч звонков, более 250 тысяч населения получили адресную социальную помощь. В рамках акции «Помоги учиться дома» компьютерной техникой обеспечили более 800 выпускников», — отметил Рустем Ахмадинуров.

«Человек звонит в колл-центр по номеру 8-800-201-89-03, и вся информация о его нуждаемости уже высвечивается, мы можем быстро среагировать на заявку. А те, кого нет в базе, пройдут проверку через соцработников, сельсоветы, домкомы и, при необходимости, им будет оказана помощь», — добавил Рустем Ахмадинуров.

«Мы будем знать точное количество населения, кому требуется помощь. А также выявлять тех, кто не входит в такую категорию. Мы должны уйти от бюрократизма и оказывать реальную помощь. Если человек звонит с просьбой, то не важно, в какой он категории, мы должны его поддержать в трудное время», — прокомментировал Рустем Ахмадинуров.

Совместно с Министерством цифрового развития государственного управления Башкортостана планируется ввести специальную СRМ-систему, которая позволит в дальнейшем автоматизировать всю работу. В базу войдут те категории граждан, которые нуждаются в помощи: пенсионеры, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию.Карта должна быть максимально конкретной, поэтому сейчас профильные министерства, ведомства и общественные организации составят список лиц, которые войдут в систему. Далее планируется сформировать смету помощи, попечительский совет и запустить программу ближе к осени текущего года.