Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.51 ↑

EUR 79.51 ↓

3 июля Пятница

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
02.07.20: всего с COVID-19 - 5450, за сутки - 45, выздоровели - 3144. Пневмонии: всего - 10298, за сутки - 38
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии запускают новую интерактивную систему «Карта заботы»

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкирии запускают новую интерактивную систему «Карта заботы» Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Партия «Единая Россия» в Башкортостане запускает интерактивную систему «Карта заботы». Новая программа поможет оказывать адресную помощь жителям республики. Проект «Наша забота» при региональном исполкоме «Единой России» продолжит деятельность после пандемии по усовершенствованной системе. Об этом заявил руководитель регионального исполкома Партии Рустем Ахмадинуров сегодня, 3 июля, во время рабочего заседания.

«За время пандемии Партией выполнена огромная работа: наш колл-центр получил порядка 90 тысяч звонков, более 250 тысяч населения получили адресную социальную помощь. В рамках акции «Помоги учиться дома» компьютерной техникой обеспечили более 800 выпускников», — отметил Рустем Ахмадинуров.
Совместно с Министерством цифрового развития государственного управления Башкортостана планируется ввести специальную СRМ-систему, которая позволит в дальнейшем автоматизировать всю работу. В базу войдут те категории граждан, которые нуждаются в помощи: пенсионеры, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
«Человек звонит в колл-центр по номеру 8-800-201-89-03, и вся информация о его нуждаемости уже высвечивается, мы можем быстро среагировать на заявку. А те, кого нет в базе, пройдут проверку через соцработников, сельсоветы, домкомы и, при необходимости, им будет оказана помощь», — добавил Рустем Ахмадинуров.
Карта должна быть максимально конкретной, поэтому сейчас профильные министерства, ведомства и общественные организации составят список лиц, которые войдут в систему. Далее планируется сформировать смету помощи, попечительский совет и запустить программу ближе к осени текущего года.
«Мы будем знать точное количество населения, кому требуется помощь. А также выявлять тех, кто не входит в такую категорию. Мы должны уйти от бюрократизма и оказывать реальную помощь. Если человек звонит с просьбой, то не важно, в какой он категории, мы должны его поддержать в трудное время», — прокомментировал Рустем Ахмадинуров.

ИА «Башинформ»
Теги: Единая Россия, карта заботы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии 88,68% жителей проголосовали за поправки в Конституцию РФ - ЦИК
В Центральной избирательной комиссии Башкирии озвучили новые данные по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. По данным председателя ЦИК респу
Коронавирус в Башкирии: Много выздоровевших, но мало доноров; уроки COVID-19
В Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Борьба с COVID-19: что произошло
Из роддома РКБ им. Куватова спустя месяц со дня рождения выписали тройню
Из родильного дома РКБ имени Г.Г. Куватова спустя месяц со дня рождения выписали тройню. Девочки появились на свет 4 июня, однако им понадобилось наблюде
В Башкирии из-за столкновения «Honda CR-V» и «Lada Granta» пострадали четыре человека
1 июля на 14 километре дороги Бирск - Дюртюли в Бирском районе произошло ДТП. В аварии пострадали четыре человека: столкнулись «Honda CR-V» под управлени
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть