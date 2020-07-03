Глава Башкирии от имени народа возложил цветы к памятнику труженикам тыла

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

В уфимском парке Победы состоялось возложение цветов к памятнику труженикам тыла. Церемония, которую провел глава Башкирии Радий Хабиров, приурочена к присвоению Уфе почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ президента России подписан 2 июля.

По информации пресс-службы Дома Республики, глава возложил цветы от имени многонационального народа республики. Во время посещения парка руководитель республики пообщался с ветеранами и жителями Уфы, поздравив их со значимым событием.

Глава региона рассказал о планах воплотить статус города в новом архитектурном объекте: «Это звание – признание заслуг тысяч людей, которые трудились в тылу и обеспечили победу в Великой Отечественной войне. Это и уважение президента страны к истории нашего города, что очень приятно. Это нас в некотором смысле окрыляет и дает желание работать дальше. Сегодня мы уже думаем над тем, чтобы запечатлеть этот факт в каком-либо памятнике или возвести трудовую триумфальную арку при въезде в Уфу».