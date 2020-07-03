Фото: Валерий Шахов Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля Фото: Валерий Шахов

Президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции страны с внесенными поправками. Как сообщается на официальном сайте Кремля, поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», вступают в силу 4 июля 2020 года.

Указ об опубликовании вступает в силу с момента его подписания, то есть 3 июля.

Напомним, по данным ЦИК Башкирии, в бюллетени в графе «за» галочку поставили 88,68% голосовавших.