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Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля Фото: Валерий Шахов

Президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции страны с внесенными поправками. Как сообщается на официальном сайте Кремля, поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», вступают в силу 4 июля 2020 года.

Указ об опубликовании вступает в силу с момента его подписания, то есть 3 июля.

Напомним, по данным ЦИК Башкирии, в бюллетени в графе «за» галочку поставили 88,68% голосовавших.

ИА «Башинформ»
Теги: Конституция РФ, поправки
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