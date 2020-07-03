Радий Хабиров в Кушнаренково осмотрел новые общественные пространства

Фото: пресс - служба главы Башкортостана













Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Сегодня в селе Кушнаренково глава республики посетил парк культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Валентина Паширова, который открыли в прошлом году после масштабной реконструкции. Уроженец села Кушнаренково во время Великой Отечественной войны был командиром танкового взвода и в боях на территории Украины уничтожил до роты немецких солдат, большое количество вражеской техники. Лейтенант Валентин Паширов погиб в 1943 году, звание Героя Советского Союза присвоено ему посмертно.

Реконструкцию парка провели в 2 этапа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объём финансирования превысил 8 млн рублей. Здесь заасфальтировали дорожки посадили деревья, установили фонари, скамейки, сцену. В парке заменили ограждение, организовали игровую зону с безопасным резиновым покрытием и отремонтировали фонтан, сделав для него современную светодиодную подсветку. В июне 2020 года на территории парка установили спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО. По словам главы района Руслана Гизатуллина, обновлённая парковая зона пользуется высокой популярностью у местных жителей.

В Кушнаренково Радий Хабиров также проинспектировал ход благоустройства центральной площади населённого пункта. Концепцию развития общественного пространства разработали Архитектурно-строительный институт УГНТУ и Центр градостроительных исследований и проектов. В рамках программы «Формирование современной городской среды» на реализацию проекта выделили 10 млн рублей. Строители ведут укладку брусчатки, электромонтажные работы, устройство зоны отдыха, установку малых архитектурных форм, озеленение.

«Проект интересный и очень важный для наших граждан. Благоустройство площади необходимо завершить в этом году. Я с удовольствием приеду к вам после окончания работ» — сказал глава региона.

На них мы совместно решаем актуальные вопросы развития бизнеса, – отметил Руслан Гизатуллин. – В ближайшее время ожидаем несколько хороших проектов в области сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.

«Приятно приезжать в динамично развивающийся район, где есть очень работящие люди, – сказал Радий Хабиров. – Поэтому нужно чаще общаться с жителями по наиболее важным темам, находить с ними общие решения».

Вопросы развития Кушнаренковского района Радий Хабиров обсудил с Русланом Гизатуллиным на совещании, прошедшем в формате «Час главы». В числе актуальных тем рассмотрели социально-экономическое положение района, реализацию агропромышленного и туристического потенциала, поддержку предпринимательских инициатив, модернизацию дорожной сети, выполнение программ по благоустройству. «Привлечению инвестиций способствуют регулярные «Предпринимательские часы».Руководитель республики отметил, что муниципалитет демонстрирует хорошие результаты в экономике и социальной политике.