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Ветеран труда Мария Воробьева: «О доблести не думали, просто жили и работали»

ОБЩЕСТВО

Уфе присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В первую очередь, это дань уважения старшему поколению, работавшему в годы Великой отечественной войны на производстве. В Уфе размещались эвакуированные промышленные предприятия, город давал для фронта снаряжение, боеприпасы, топливо, обмундирование, здесь собирались двигатели для военной техники, ремонтировались автомобили для нужд армии.

Одним из тружеников тех лет была Воробьева Мария Григорьевна. Ей скоро исполнится 96 лет, она не выходит из дома, но живо интересуется новостями. Весть о присвоении Уфе звания «Город трудовой доблести» восприняла радостно. Она хорошо помнит военные годы, но рассказывает о них без пафоса.

с братом перед отправкой его на фронт
Работать на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе Мария Григорьевна начала в 17 лет, прошла курсы электриков, так и проработала по специальности до пенсии.

«Работала во время войны на самой «огненной» установке, называлась Луммус. Работа очень ответственная была. Часто что-то горело, то и дело взрывы были, жертвы, мы очень боялись сделать ошибку, — вспоминает Мария Григорьевна. — Работали по 12 часов: с 19 и до 7 утра. Нам давали зарплату, помню, полторы тысячи рублей получала. Хлеба давали по 800 грамм. Он серый был, такой вкусный, и вот, в течение дня бегаю, понемногу откусываю, а ведь надо еще домой отнести, маме, брату». Девушка пережила и тиф, и воспаление легких. По ее воспоминаниям, долечиваться было некогда, выходили на работу, как только вставали на ноги.

Родной завод остался светлым воспоминанием в жизни Марии Григорьевны. Каждый год она ждет от новых заводчан поздравлений к 9 мая.

Рушана Ибраева
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