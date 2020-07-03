Стабильность власти способствует прогрессивному развитию медицины - врачи клиники БГМУ

Стабильность власти и принимаемые поправки в Конституцию РФ — все это способствует и будет способствовать прогрессивному развитию медицины, считает заведующий кардиохирургическим отделением клиники Башгосмедуниверситета, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Павлов:

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях