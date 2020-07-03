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Стабильность власти способствует прогрессивному развитию медицины - врачи клиники БГМУ

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

Стабильность власти и принимаемые поправки в Конституцию РФ — все это способствует и будет способствовать прогрессивному развитию медицины, считает заведующий кардиохирургическим отделением клиники Башгосмедуниверситета, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Павлов:

﻿«Результаты этого мы всячески ощущаем. Я тот человек, который непосредственно почувствовал положительность отношения власти к развитию той службы, которой я посвятил свою жизнь — кардиохирургии. Я проработал 10 лет в федеральном центре. Это программа, которая контролировалась непосредственно Правительством РФ и Президентом Владимиром Путиным, она позволила поднять службу на мировой уровень. Нашу работу начали ценить ведущие кардиохирурги мира. В Уфу меня позвали для возрождения кардиохирургической службы, нас все поддерживают, приведу такой пример: количество операций за год у нас выросло в 10 раз. Мы берем тяжелейших больных, вот в понедельник оперируем по жизненным показаниям больного с выраженным поражением коронарных артерий, перенесшего инфаркт. Это все — заслуга Правительства, которое в последнее время максимально поддерживает медицину. Поэтому я всеми руками за поправки в Конституцию. Наша медицина становится только лучше. А это то, на чем держится общество и государственность».
﻿«Ситуация, которая сложилась с коронавирусной инфекцией, еще раз показала, что врачебное сообщество сплоченно, оно целиком и полностью встало на защиту здоровья населения, — добавил проректор по воспитательной и социальной работе БГМУ, заведующий отделением сердечно-сосудистой рентген хирургии клиники БГМУ Владимир Ишметов. — И благодаря поправкам в Конституцию врачебное сообщество чувствует себя защищенным. Надеемся, все это в комплексе улучшит в дальнейшем качество оказания медицинской помощи».

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение, БГМУ, поправки в Конституцию
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