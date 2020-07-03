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В Уфе орудуют лжесотрудники «Уфаводоканала»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе орудуют лжесотрудники «Уфаводоканала» Фото: ИА «Башинформ»

В столице Башкирии участились случаи, когда жителям звонят мошенники, и, представляясь сотрудниками «Уфаводоканала», требуют воспользоваться услугой по замене индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды.

«Эти люди не являются сотрудниками нашего предприятия. Подобных звонков МУП «Уфаводоканал» не осуществляет, — подчеркнули на предприятии. — Призываем всех быть бдительными и остерегаться мошенников».

Заменить приборы учета воды в случае истечения срока поверки или неисправности можно после подачи соответствующей заявки по телефонам: 222-10-10, 8-800-347-51-51.

Как сообщал «Башинформ», по распоряжению российского правительства все бытовые приборы учета могут использоваться населением — потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки.

Галина Бахшиева
Теги: Уфаводоканал
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