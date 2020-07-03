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Ветеран войны назвал новый статус Уфы заслуженной оценкой трудового подвига наших земляков

ОБЩЕСТВО

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Лавренов назвал новый статус Уфы, как города-героя труда, заслуженной оценкой трудового подвига наших земляков.

«Конечно, наш город Уфа — именно город трудовой доблести, — отметил ветеран. — Это вполне заслуженная награда за трудовой героизм и самоотверженность наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Мы знаем и помним подвиг этих людей, которые непосредственно на нашей земле, в Уфе, ковали ту самую Победу, наравне с теми, кто воевал. Сейчас важно, чтобы об этом помнила и знала наша молодежь. И в этом отношении присвоение Уфе звания «Город трудовой доблести» очень своевременно».

Сам Николай Васильевич еще в 17 лет был призван в ряды Красной Армии. С первых дней военной кампании на Дальнем Востоке он воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта. В 1947 году после полученных многочисленных ранений был демобилизован.

После окончания войны он был направлен для продолжения службы в Корею. Имеет 15 медалей и 7 орденов, самой дорогой наградой называет медаль «За боевые заслуги».

Вернувшись на Родину, он начал работать в местном колхозе. После войны окончил Московский заочный народный университет искусств и получил возможность заниматься любимым делом. До ухода на пенсию мастер проработал художником-оформителем.

Сегодня в квартире Николая Лавренова хранится множество потрясающих картин, которые несут в себе не только частицу души и мыслей своего создателя, но и глубокий социальный посыл для будущего поколения. Его работы побывали на многих республиканских и всероссийских выставках. Портрет Минигали Шаймуратова, выполненный Николаем Лавреновым, украшает Дёмскую школу.

На сегодняшний день Николай Васильевич Лавренов вдовец, живет один, имеет двух взрослых дочерей, внуков.

ИА «Башинформ»
Теги: Уфа - город трудовой доблести
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