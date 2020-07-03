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Уфа заслужила звание города–героя труда подвигом своих жителей: Ришат Файзрахманов

ОБЩЕСТВО

Искреннюю радость и гордость за нашу прекрасную столицу принесла новость о присвоении Уфе звания «Город трудовой доблести», сказал в беседе с корреспондентом агентства «Башинформ» председатель уфимского совета ветеранов Ришат Файзрахманов. По его словам, прежде всего это заслуга всех ветеранов – тружеников тыла, которые в суровые годы ковали Победу в заводских цехах, на фабриках, в госпиталях.

«Это был героический труд, многие заводы и предприятия после эвакуации в Уфу строились с нуля и рабочие, чуть ли не под открытым небом, на станках начинали производить столь необходимую продукцию для фронта. Были тяжелейшие условия, но все понимали, что от слаженной работы промышленных предприятий в тылу зависит наша общая победа над врагом. Мне много раз приходилось беседовать с ветеранами, которые тогда еще были совсем молодыми ребятами, многие из них просились на фронт. Но потом к ним приходило понимание, что им не случайно давали бронь как нужным специалистам. Работа на предприятиях Уфы не останавливалась ни на один день», — делится своими впечатлениями Ришат Файзрахманов.
Председатель уфимского совета ветеранов считает, что такое признание заслуг города для Победы в Великой Отечественной сегодня важно и для молодого поколения,
«Оно должно помнить не только о подвигах советских солдат, но и о героическом труде тружеников тыла, для которых лозунг «Все для фронта, все для Победы» был священным. Я получаю сегодня много звонков с поздравлениями от ветеранов войны, своих коллег. Все искренне радуются и уверены, что столица Башкортостана и дальше будет радовать своими трудовыми достижениями», — сказал Ришат Файзрахманов.

ИА «Башинформ»
Теги: Город трудовой доблести
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