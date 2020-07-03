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Мэр Уфы о присвоении звания «Город трудовой доблести»: Это заслуга всего нашего народа

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Мэр Уфы о присвоении звания «Город трудовой доблести»: Это заслуга всего нашего народа Фото: администрация Уфы

Мэр Уфы Ульфат Мустафин поздравил уфимцев с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести».

«Вчера президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о присвоении Уфе почетного звания «Город трудовой доблести». Этого звания удостаиваются города, внесшие большой вклад в Победу над фашизмом своими трудовыми подвигами и достижениями. Уфа — один из многих городов нашей страны, в которых в годы войны ковалась Победа.

Благодарю всех, кто поддержал столицу Башкортостана, — обратился глава города к жителям столицы. — Буквально, в короткие сроки нам удалось собрать 1 миллион 200 тысяч подписей жителей республики.

В первую очередь это признание заслуг всего нашего города и дань уважения старшему поколению. В те тяжелые годы каждый жил и трудился во имя Победы и Великой Родины. С первых дней войны вся жизнь в Уфе перестроилась на военный лад. В нашем городе размещались эвакуированные промышленные предприятия. Уфа давала для фронта снаряжение, боеприпасы, обмундирование, здесь собирались двигатели для военной техники, ремонтировались автомобили для нужд армии, отсюда ушли на фронт знаменитые бронепоезда «Салават Юлаев», «Александр Невский», «Полководец Суворов», «Уфа».

Именно мужество, стойкость и героизм помогли уфимцам выдержать все тяготы войны. От имени всех жителей столицы Башкортостана и от себя лично выражаю слова глубокой и искренней признательности нашим ветеранам и труженикам тыла.

Уверен, что почетное звание будет способствовать воспитанию патриотизма, любви к Родине и примером для подрастающего поколения.

Поздравляю всех уфимцев с присвоением Уфе почетного звания «Город трудовой доблести!»».

ИА «Башинформ»
Теги: Уфа - город трудовой доблести, администрация Уфы
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