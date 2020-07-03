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В Башкирии судебный пристав пришел на помощь мужчине с приступом эпилепсии

ОБЩЕСТВО
Фото: УФССП РФ по РБ

В Башкирии судебный пристав пришел на помощь мужчине с приступом эпилепсии Фото: УФССП РФ по РБ

В Абзелиловском районе Башкирии судебный пристав — младший лейтенант внутренней службы Ахат Шириязданов, находясь на посту в суде, спас человеку жизнь.

По данным пресс-службы регионального УФССП, для участия в судебном процессе в районном суде находился посетитель, который, как и другие, ожидал в коридоре вызова на заседание. В какой-то момент мужчина упал на пол и потерял сознание. Реакция пристава была незамедлительной. По признакам, происходящим с гражданином, стало понятно, что у него начался приступ эпилепсии. Ахат Шириязданов вызвал скорую помощь и провел все необходимые в таких случаях мероприятия, направленные на обеспечение свободного дыхания.

Бригада скорой помощи приехала быстро, и судебный пристав уже пришедшего в себя гражданина передал специалистам. Мужчину увезли в больницу.

«Руководством Управления Федеральной службы судебных приставов России по РБ решается вопрос о поощрении Ахата Шириязданова», — отметили в пресс-службе ведомства.

ИА «Башинформ»
Теги: УФССП по РБ
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