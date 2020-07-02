Фото: архивы Опубликован указ Путина о присвоении Уфе звания «Город трудовой доблести» Фото: архивы

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 20-ти городам, в том числе Уфе. В тексте документа говорится:

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, присвоить почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г. Боровичи, г. Екатеринбургу, г. Иваново, г. Ижевску, г. Иркутску, г. Казани, г. Магнитогорску, г. Нижний Новгород, г. Нижний Тагил, г. Новокузнецку, г. Новосибирску, г. Омску, г, Перми, г. Самаре, г. Саратову, г. Томску, г. Ульяновску, г. Уфе, г. Челябинску, г. Ярославлю».

Это событие в Уфе отпразднуют 10-минутным салютом на площали Ленина. Дату и время проведения мэрия сообщит дополнительно.